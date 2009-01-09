Menu
Wallander 2006 - 2013 season 2

Wallander season 2 poster
Wallander 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 January 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 18 hours 25 minutes

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

"Wallander" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Hämnden
Season 2 Episode 1
9 January 2009
Skulden
Season 2 Episode 2
17 June 2009
Kuriren
Season 2 Episode 3
21 July 2009
Tjuven
Season 2 Episode 4
19 August 2009
Cellisten
Season 2 Episode 5
19 September 2009
Prästen
Season 2 Episode 6
21 October 2009
Läckan
Season 2 Episode 7
18 November 2009
Skytten
Season 2 Episode 8
16 December 2009
Dödsängeln
Season 2 Episode 9
20 January 2010
Vålnaden
Season 2 Episode 10
24 March 2010
Arvet
Season 2 Episode 11
20 April 2010
Indrivaren
Season 2 Episode 12
16 June 2010
Vittnet
Season 2 Episode 13
21 July 2010
