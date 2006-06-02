Menu
Wallander 2006 - 2013 season 1
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 June 2006
Production year
2006
Number of episodes
13
Runtime
18 hours 25 minutes
Series rating
0.0
7.6
IMDb
"Wallander" season 1 list of episodes.
Innan frosten
Season 1
Episode 1
2 June 2006
Byfånen
Season 1
Episode 2
4 June 2006
Bröderna
Season 1
Episode 3
5 June 2006
Mörkret
Season 1
Episode 4
22 December 2006
Afrikanen
Season 1
Episode 5
23 December 2006
Mastermind
Season 1
Episode 6
29 December 2006
Den svaga punkten
Season 1
Episode 7
26 December 2006
Fotografen
Season 1
Episode 8
30 December 2006
Täckmanteln
Season 1
Episode 9
6 January 2007
Luftslottet
Season 1
Episode 10
10 February 2007
Blodsband
Season 1
Episode 11
7 April 2007
Jokern
Season 1
Episode 12
8 April 2007
Hemligheten
Season 1
Episode 13
9 April 2007
