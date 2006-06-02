Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wallander 2006 - 2013 season 1

Wallander season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wallander Seasons Season 1

Wallander 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 June 2006
Production year 2006
Number of episodes 13
Runtime 18 hours 25 minutes

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Wallander" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Innan frosten
Season 1 Episode 1
2 June 2006
Byfånen
Season 1 Episode 2
4 June 2006
Bröderna
Season 1 Episode 3
5 June 2006
Mörkret
Season 1 Episode 4
22 December 2006
Afrikanen
Season 1 Episode 5
23 December 2006
Mastermind
Season 1 Episode 6
29 December 2006
Den svaga punkten
Season 1 Episode 7
26 December 2006
Fotografen
Season 1 Episode 8
30 December 2006
Täckmanteln
Season 1 Episode 9
6 January 2007
Luftslottet
Season 1 Episode 10
10 February 2007
Blodsband
Season 1 Episode 11
7 April 2007
Jokern
Season 1 Episode 12
8 April 2007
Hemligheten
Season 1 Episode 13
9 April 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more