В 1-м сезоне сериала «Выходи замуж за моего мужа» в центре событий оказывается женщина по имени Кан Чжи Вон, которая отправляется на десять лет назад, чтобы встретиться со своим бывшим супругом. Она полна решимости отомстить мужу, которого считает виноватым в их разрушенной семейной жизни. Он расправился с нею, заведя роман с близкой подругой главной героини. В настоящее время Ю Чжи Хёк работает в том же отделе, что и Кан Чжи Вон, но в руководящей должности. Он постепенно влюбляется в нее и начинает делиться своими чувствами. Однако у героя тоже есть секрет, который он тщательно от всех скрывает.