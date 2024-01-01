Menu
Marry My Husband 2024, season 1

Marry My Husband
Season premiere 1 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Marry My Husband" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Выходи замуж за моего мужа» в центре событий оказывается женщина по имени Кан Чжи Вон, которая отправляется на десять лет назад, чтобы встретиться со своим бывшим супругом. Она полна решимости отомстить мужу, которого считает виноватым в их разрушенной семейной жизни. Он расправился с нею, заведя роман с близкой подругой главной героини. В настоящее время Ю Чжи Хёк работает в том же отделе, что и Кан Чжи Вон, но в руководящей должности. Он постепенно влюбляется в нее и начинает делиться своими чувствами. Однако у героя тоже есть секрет, который он тщательно от всех скрывает.

Series rating

7.5
7.8 IMDb

"Marry My Husband" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
1 January 2024
Episode 2
2 January 2024
Episode 3
8 January 2024
Episode 4
9 January 2024
Episode 5
15 January 2024
Episode 6
16 January 2024
Episode 7
22 January 2024
Episode 8
23 January 2024
Episode 9
29 January 2024
Episode 10
30 January 2024
Episode 11
5 February 2024
Episode 12
6 February 2024
Episode 13
12 February 2024
Episode 14
13 February 2024
Episode 15
19 February 2024
Episode 16
20 February 2024
