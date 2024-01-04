Menu
Chained Soldier 2024, season 1

Chained Soldier season 1 poster
Chained Soldier

Mato Seihei no Slave
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Chained Soldier" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Раб спецотряда демонического города» в мире открылись врата в другое измерение, в связи с чем люди столкнулись со странным продуктом под названием «персик». Женщины, которые надкусывали этот «персик», получали сверхъестественные способности, но с мужчинами это не срабатывало. В центре событий оказывается подросток по имени Юки Вакура. Однажды он возвращался домой и неожиданно оказался в месте открытия врат. Наверное, мальчик должен был умереть, если бы ему на помощь не пришла Кёка Удзэн — лидер седьмого отряда охотников с чудовищами. Это знакомство стало для школьника роковым, поскольку Кёка заметила талант мальчика.

Chained Soldier List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 January 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 January 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 January 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 January 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 February 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 February 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 February 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 February 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 March 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 March 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 March 2024
TV series release schedule
