В 1-м сезоне сериала «Раб спецотряда демонического города» в мире открылись врата в другое измерение, в связи с чем люди столкнулись со странным продуктом под названием «персик». Женщины, которые надкусывали этот «персик», получали сверхъестественные способности, но с мужчинами это не срабатывало. В центре событий оказывается подросток по имени Юки Вакура. Однажды он возвращался домой и неожиданно оказался в месте открытия врат. Наверное, мальчик должен был умереть, если бы ему на помощь не пришла Кёка Удзэн — лидер седьмого отряда охотников с чудовищами. Это знакомство стало для школьника роковым, поскольку Кёка заметила талант мальчика.