Real Humans 2012 - 2014, season 2
Äkta Människor
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
1 December 2013
Production year
2013
Number of episodes
10
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.8
IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
1 December 2013
Episode 2
Season 2
Episode 2
8 December 2013
Episode 3
Season 2
Episode 3
15 December 2013
Episode 4
Season 2
Episode 4
22 December 2013
Episode 5
Season 2
Episode 5
29 December 2013
Episode 6
Season 2
Episode 6
5 January 2014
Episode 7
Season 2
Episode 7
12 January 2014
Episode 8
Season 2
Episode 8
19 January 2014
Episode 9
Season 2
Episode 9
26 January 2014
Episode 10
Season 2
Episode 10
2 February 2014
