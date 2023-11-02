Menu
Supergeroi.ru season 1 watch online

Supergeroi.ru season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Supergeroi.ru Seasons Season 1
Supergeroi.ru 6+
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 2 minutes
"Supergeroi.ru" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Супергерои.ру» главными действующими лицами становятся члены простой московской семьи. Трое детишек, которые обожают вести свои блоги и увлекаются робототехникой, внезапно выясняют, что их отец занимается не инженерией, как они думали прежде, а шпионажем. Затем семья едет в опасную экспедицию из Москвы в таежную глушь, чтобы попасть на засекреченную базу и исследовать неизвестную науке энергию невероятной мощности. Дети должны разгадать секрет чудесной энергии, которая связана с историческими реликвиями, и спасти ее от посягательств влиятельной корпорации, которая хочет использовать энергию в личных целях.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Supergeroi.ru" season 1 list of episodes.

Season 1
Московский ритм
Season 1 Episode 1
2 November 2023
Взрывные перемены
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Новая реальность
Season 1 Episode 3
2 November 2023
Хозяйка тайги
Season 1 Episode 4
9 November 2023
Через туман
Season 1 Episode 5
9 November 2023
Эксперимент
Season 1 Episode 6
9 November 2023
Потерянные в тайге
Season 1 Episode 7
16 November 2023
Лунный свет
Season 1 Episode 8
16 November 2023
Друзья приходят на помощь
Season 1 Episode 9
16 November 2023
Битва в Сибири
Season 1 Episode 10
23 November 2023
Из Сибири с любовью
Season 1 Episode 11
23 November 2023
