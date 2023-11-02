В 1-м сезоне сериала «Супергерои.ру» главными действующими лицами становятся члены простой московской семьи. Трое детишек, которые обожают вести свои блоги и увлекаются робототехникой, внезапно выясняют, что их отец занимается не инженерией, как они думали прежде, а шпионажем. Затем семья едет в опасную экспедицию из Москвы в таежную глушь, чтобы попасть на засекреченную базу и исследовать неизвестную науке энергию невероятной мощности. Дети должны разгадать секрет чудесной энергии, которая связана с историческими реликвиями, и спасти ее от посягательств влиятельной корпорации, которая хочет использовать энергию в личных целях.