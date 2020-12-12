Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Mr. Queen season 1 watch online
Cheolinwanghoo
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 December 2020
Production year
2020
Number of episodes
20
Runtime
26 hours 40 minutes
Series rating
8.5
Rate
11
votes
8.6
IMDb
"Mr. Queen" season 1 list of episodes.
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
12 December 2020
Episode 2
Season 1
Episode 2
13 December 2020
Episode 3
Season 1
Episode 3
19 December 2020
Episode 4
Season 1
Episode 4
20 December 2020
Episode 5
Season 1
Episode 5
26 December 2020
Episode 6
Season 1
Episode 6
27 December 2020
Episode 7
Season 1
Episode 7
2 January 2021
Episode 8
Season 1
Episode 8
3 January 2021
Episode 9
Season 1
Episode 9
9 January 2021
Episode 10
Season 1
Episode 10
10 January 2021
Episode 11
Season 1
Episode 11
16 January 2021
Episode 12
Season 1
Episode 12
17 January 2021
Episode 13
Season 1
Episode 13
23 January 2021
Episode 14
Season 1
Episode 14
24 January 2021
Episode 15
Season 1
Episode 15
30 January 2021
Episode 16
Season 1
Episode 16
31 January 2021
Episode 17
Season 1
Episode 17
6 February 2021
Episode 18
Season 1
Episode 18
7 February 2021
Episode 19
Season 1
Episode 19
13 February 2021
Episode 20
Season 1
Episode 20
14 February 2021
