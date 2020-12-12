Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mr. Queen season 1 watch online

Mr. Queen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mr. Queen Seasons Season 1
Cheolinwanghoo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 26 hours 40 minutes

Series rating

8.5
Rate 11 votes
8.6 IMDb

"Mr. Queen" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 December 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 December 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 December 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 December 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 December 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 December 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 January 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
3 January 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 January 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 January 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 January 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 January 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 January 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 January 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
30 January 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
31 January 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
6 February 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
7 February 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
13 February 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
14 February 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more