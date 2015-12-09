Menu
Remember - War of the Son season 1 watch online

Remember - War of the Son season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Remember - War of the Son Seasons Season 1
Rimembeo: Adeul-ui Jeonjaeng 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

"Remember - War of the Son" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 December 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 December 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 December 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 December 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 December 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 December 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 January 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 January 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
13 January 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 January 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 January 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 January 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 January 2016
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 January 2016
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 February 2016
Episode 16
Season 1 Episode 16
4 February 2016
Episode 17
Season 1 Episode 17
10 February 2016
Episode 18
Season 1 Episode 18
11 February 2016
Episode 19
Season 1 Episode 19
17 February 2016
Episode 20
Season 1 Episode 20
18 February 2016
