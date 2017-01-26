Menu
Saimdang, Light's Diary season 1 watch online
Saimdang, Bitui Ilgi
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 January 2017
Production year
2017
Number of episodes
28
Runtime
30 hours 20 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.7
IMDb
"Saimdang, Light's Diary" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
26 January 2017
Episode 2
Season 1
Episode 2
26 January 2017
Episode 3
Season 1
Episode 3
1 February 2017
Episode 4
Season 1
Episode 4
2 February 2017
Episode 5
Season 1
Episode 5
8 February 2017
Episode 6
Season 1
Episode 6
9 February 2017
Episode 7
Season 1
Episode 7
15 February 2017
Episode 8
Season 1
Episode 8
16 February 2017
Episode 9
Season 1
Episode 9
22 February 2017
Episode 10
Season 1
Episode 10
23 February 2017
Episode 11
Season 1
Episode 11
1 March 2017
Episode 12
Season 1
Episode 12
2 March 2017
Episode 13
Season 1
Episode 13
8 March 2017
Episode 14
Season 1
Episode 14
9 March 2017
Episode 15
Season 1
Episode 15
15 March 2017
Episode 16
Season 1
Episode 16
16 March 2017
Episode 17
Season 1
Episode 17
22 March 2017
Episode 18
Season 1
Episode 18
23 March 2017
Episode 19
Season 1
Episode 19
29 March 2017
Episode 20
Season 1
Episode 20
30 March 2017
Episode 21
Season 1
Episode 21
5 April 2017
Episode 22
Season 1
Episode 22
6 April 2017
Episode 23
Season 1
Episode 23
12 April 2017
Episode 24
Season 1
Episode 24
19 April 2017
Episode 25
Season 1
Episode 25
20 April 2017
Episode 26
Season 1
Episode 26
26 April 2017
Episode 27
Season 1
Episode 27
27 April 2017
Episode 28
Season 1
Episode 28
4 May 2017
