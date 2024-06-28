Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jinny's Kitchen (2023), season 2

Jinny's Kitchen season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Jinny's Kitchen Seasons Season 2

Seojinny-ne
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute

TV Show rating

0.0
Rate 4 votes
8.8 IMDb
Write review
Jinny's Kitchen List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
28 June 2024
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 July 2024
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 July 2024
Episode 4
Season 2 Episode 4
19 July 2024
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 July 2024
Episode 6
Season 2 Episode 6
2 August 2024
Episode 7
Season 2 Episode 7
9 August 2024
Episode 8
Season 2 Episode 8
16 August 2024
Episode 9
Season 2 Episode 9
23 August 2024
Episode 10
Season 2 Episode 10
30 August 2024
tbc
Season 2 Episode 11
6 September 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more