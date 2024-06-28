Menu
Jinny's Kitchen (2023), season 2
Seojinny-ne
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
28 June 2024
Production year
2024
Number of episodes
11
Runtime
11 hours 0 minute
TV Show rating
0.0
Rate
4
votes
8.8
IMDb
Write review
Jinny's Kitchen List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
28 June 2024
Episode 2
Season 2
Episode 2
5 July 2024
Episode 3
Season 2
Episode 3
12 July 2024
Episode 4
Season 2
Episode 4
19 July 2024
Episode 5
Season 2
Episode 5
26 July 2024
Episode 6
Season 2
Episode 6
2 August 2024
Episode 7
Season 2
Episode 7
9 August 2024
Episode 8
Season 2
Episode 8
16 August 2024
Episode 9
Season 2
Episode 9
23 August 2024
Episode 10
Season 2
Episode 10
30 August 2024
tbc
Season 2
Episode 11
6 September 2024
TV series release schedule
