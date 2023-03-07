Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bolshoj pobeg (2023), season 1

Bolshoj pobeg season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bolshoj pobeg Seasons Season 1
Bolshoj pobeg 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 22 hours 0 minute
"Bolshoj pobeg" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Большой побег» участникам проекта предстоит выбраться из закрытых зданий, отыскав подсказки и найдя ответы на множество загадок. В первом эпизоде герои оказываются в заброшенной больнице, затем попадают в банк генетической информации, дом экзорциста и закрытое учебное заведение. Финальный квест участникам проекта предстоит пройти в подземелье, самом зловещем и таинственном месте из всех, в которых им довелось оказаться. Но Владимир Маркони, Александр Белькович, Александр Белькович, Магомед Муртазаалиев, Эльдар Джарахов, Роман Постовалов, Алексей Столяров и Ильгар Рагимов готовы посмотреть в лицо опасности.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

"Bolshoj pobeg" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1. Заброшенная больница
Season 1 Episode 1
7 March 2023
Выпуск 2. Банк генетической информации. Часть 1
Season 1 Episode 2
14 March 2023
Выпуск 2. Банк генетической информации. Часть 2
Season 1 Episode 3
21 March 2023
Выпуск 3. Дом экзорциста. Часть 1
Season 1 Episode 4
28 March 2023
Выпуск 3. Дом экзорциста. Часть 2
Season 1 Episode 5
4 April 2023
Выпуск 4. Школа. Часть 1
Season 1 Episode 6
11 April 2023
Выпуск 4. Школа. Часть 2
Season 1 Episode 7
18 April 2023
Выпуск 5. Склад. Часть 1
Season 1 Episode 8
25 April 2023
Выпуск 5. Склад. Часть 2
Season 1 Episode 9
2 May 2023
Выпуск 6. Подземелье. Часть 1. Финальная игра
Season 1 Episode 10
16 May 2023
Выпуск 6. Подземелье. Часть 2. Финальная игра
Season 1 Episode 11
16 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more