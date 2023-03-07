В 1-м сезоне шоу «Большой побег» участникам проекта предстоит выбраться из закрытых зданий, отыскав подсказки и найдя ответы на множество загадок. В первом эпизоде герои оказываются в заброшенной больнице, затем попадают в банк генетической информации, дом экзорциста и закрытое учебное заведение. Финальный квест участникам проекта предстоит пройти в подземелье, самом зловещем и таинственном месте из всех, в которых им довелось оказаться. Но Владимир Маркони, Александр Белькович, Александр Белькович, Магомед Муртазаалиев, Эльдар Джарахов, Роман Постовалов, Алексей Столяров и Ильгар Рагимов готовы посмотреть в лицо опасности.