Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
New Bride season 2 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
New Bride
Seasons
Season 2
Yeni Gelin
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
16 September 2017
Production year
2017
Number of episodes
38
Runtime
88 hours 40 minutes
Series rating
4.7
Rate
12
votes
4.9
IMDb
"New Bride" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 16
Season 2
Episode 1
16 September 2017
Episode 17
Season 2
Episode 2
23 September 2017
Episode 18
Season 2
Episode 3
30 September 2017
Episode 19
Season 2
Episode 4
7 October 2017
Episode 20
Season 2
Episode 5
14 October 2017
Episode 21
Season 2
Episode 6
21 October 2017
Episode 22
Season 2
Episode 7
28 October 2017
Episode 23
Season 2
Episode 8
4 November 2017
Episode 24
Season 2
Episode 9
11 November 2017
Episode 25
Season 2
Episode 10
18 November 2017
Episode 26
Season 2
Episode 11
25 November 2017
Episode 27
Season 2
Episode 12
2 December 2017
Episode 28
Season 2
Episode 13
9 December 2017
Episode 29
Season 2
Episode 14
16 December 2017
Episode 30
Season 2
Episode 15
23 December 2017
Episode 31
Season 2
Episode 16
30 December 2017
Episode 32
Season 2
Episode 17
13 January 2018
Episode 33
Season 2
Episode 18
20 January 2018
Episode 34
Season 2
Episode 19
27 January 2018
Episode 35
Season 2
Episode 20
3 February 2018
Episode 36
Season 2
Episode 21
10 February 2018
Episode 37
Season 2
Episode 22
17 February 2018
Episode 38
Season 2
Episode 23
24 February 2018
Episode 39
Season 2
Episode 24
3 March 2018
Episode 40
Season 2
Episode 25
10 March 2018
Episode 41
Season 2
Episode 26
17 March 2018
Episode 42
Season 2
Episode 27
24 March 2018
Episode 43
Season 2
Episode 28
31 March 2018
Episode 44
Season 2
Episode 29
7 April 2018
Episode 45
Season 2
Episode 30
14 April 2018
Episode 46
Season 2
Episode 31
21 April 2018
Episode 47
Season 2
Episode 32
28 April 2018
Episode 48
Season 2
Episode 33
5 May 2018
Episode 49
Season 2
Episode 34
12 May 2018
Episode 50
Season 2
Episode 35
19 May 2018
Episode 51
Season 2
Episode 36
26 May 2018
Episode 52
Season 2
Episode 37
2 June 2018
Episode 53
Season 2
Episode 38
9 June 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree