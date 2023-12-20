Menu
Cindy la Regia: The High School Years 2023, season 1

Cindy la Regia: The High School Years season 1 poster
Cindy la Regia: La serie
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 16 minutes

Series rating

5.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb

Cindy la Regia: The High School Years List of episodes

Season 1
Piloto
Season 1 Episode 1
20 December 2023
Game Changers
Season 1 Episode 2
20 December 2023
Sweet sixteen
Season 1 Episode 3
20 December 2023
Wet dream
Season 1 Episode 4
20 December 2023
Alma gemela
Season 1 Episode 5
20 December 2023
La ley de Cindy
Season 1 Episode 6
20 December 2023
Paréntesis
Season 1 Episode 7
20 December 2023
