The Manny 2023, season 2

The Manny season 2 poster
El Niñero
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 32 minutes

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

The Manny List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Rehilete
Season 2 Episode 1
18 December 2024
Perderse para encontrarse
Season 2 Episode 2
18 December 2024
Donde hubo fuego, tormenta queda
Season 2 Episode 3
18 December 2024
Lluvia de estrellas
Season 2 Episode 4
18 December 2024
No me gustan las sorpresas
Season 2 Episode 5
18 December 2024
Esqueletos en el closet
Season 2 Episode 6
18 December 2024
Metamorfosis
Season 2 Episode 7
18 December 2024
Arañas en el balcón
Season 2 Episode 8
18 December 2024
