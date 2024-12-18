Menu
The Manny 2023, season 2
El Niñero
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
18 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 32 minutes
Series rating
6.4
Rate
12
votes
6.6
IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Rehilete
Season 2
Episode 1
18 December 2024
Perderse para encontrarse
Season 2
Episode 2
18 December 2024
Donde hubo fuego, tormenta queda
Season 2
Episode 3
18 December 2024
Lluvia de estrellas
Season 2
Episode 4
18 December 2024
No me gustan las sorpresas
Season 2
Episode 5
18 December 2024
Esqueletos en el closet
Season 2
Episode 6
18 December 2024
Metamorfosis
Season 2
Episode 7
18 December 2024
Arañas en el balcón
Season 2
Episode 8
18 December 2024
