The Manny 2023, season 1

The Manny season 1 poster
El Niñero
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 40 minutes

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

The Manny List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Sí se puede cambiar al mundo
Season 1 Episode 1
24 December 2023
El ratón de los dientes
Season 1 Episode 2
24 December 2023
El valor de un like
Season 1 Episode 3
24 December 2023
Gallos de pelea
Season 1 Episode 4
24 December 2023
Lobos, oveja, cerdos y magos
Season 1 Episode 5
24 December 2023
Triunfos robados
Season 1 Episode 6
24 December 2023
Manita de puerco
Season 1 Episode 7
24 December 2023
Cuando te toca, aunque te quites
Season 1 Episode 8
24 December 2023
Se le juntó el ganado
Season 1 Episode 9
24 December 2023
Cambiar el mundo
Season 1 Episode 10
24 December 2023
