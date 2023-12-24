Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
The Manny 2023, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
The Manny
Seasons
Season 1
El Niñero
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
24 December 2023
Production year
2023
Number of episodes
10
Runtime
5 hours 40 minutes
Series rating
6.4
Rate
12
votes
6.6
IMDb
The Manny List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Sí se puede cambiar al mundo
Season 1
Episode 1
24 December 2023
El ratón de los dientes
Season 1
Episode 2
24 December 2023
El valor de un like
Season 1
Episode 3
24 December 2023
Gallos de pelea
Season 1
Episode 4
24 December 2023
Lobos, oveja, cerdos y magos
Season 1
Episode 5
24 December 2023
Triunfos robados
Season 1
Episode 6
24 December 2023
Manita de puerco
Season 1
Episode 7
24 December 2023
Cuando te toca, aunque te quites
Season 1
Episode 8
24 December 2023
Se le juntó el ganado
Season 1
Episode 9
24 December 2023
Cambiar el mundo
Season 1
Episode 10
24 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree