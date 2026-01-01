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Carter
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Season 2 Cast of the Series Carter (2019)
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"Carter" cast
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Jerry O'Connell
Harley Carter
Sydney Tamiia Poitier
Kristian Bruun
Dave Leigh
Megan Hutchings
Lyriq Bent
Varun Saranga
Katharine Isabelle
Kelly McCormack
Brenda Kamino
Naomi Snieckus
Brandon Firla
Rodrigo Fernandez-Stoll
Matt Baram
Meegwun Fairbrother
Joris Jarsky
Karen Robinson
Julian Richings
Stefano DiMatteo
Monica Parker
Derek McGrath
Colin Mochrie
Alex Karzis
Ana Sani
Shauna MacDonald
Kevin McDonald
Sally Cahill
Daniel Kash
Sabryn Rock
Carolina Bartczak
Andrew Moodie
Debra McGrath
Chris Farquhar
James Eddy
Scott Anthony Cavalheiro
Adam Kenneth Wilson
Kathryn Greenwood
Stuart Hughes
Dave Foley
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