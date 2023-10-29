Menu
Oxen season 1 watch online

Oxen season 1 poster
Oxen 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes

Series rating

6.2
Rate 16 votes
6.5 IMDb

"Oxen" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Jagtselskabet
Season 1 Episode 1
29 October 2023
De hængte hunde
Season 1 Episode 2
5 November 2023
En arving kommer hjem
Season 1 Episode 3
12 November 2023
Ven eller fjende
Season 1 Episode 4
19 November 2023
Den desperate hævn
Season 1 Episode 5
26 November 2023
Angrebet
Season 1 Episode 6
3 December 2023
