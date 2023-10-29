Menu
Oxen season 1 watch online
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Oxen
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
29 October 2023
Production year
2023
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 30 minutes
Series rating
6.2
Rate
16
votes
6.5
IMDb
"Oxen" season 1 list of episodes.
Season 1
Season 2
Jagtselskabet
Season 1
Episode 1
29 October 2023
De hængte hunde
Season 1
Episode 2
5 November 2023
En arving kommer hjem
Season 1
Episode 3
12 November 2023
Ven eller fjende
Season 1
Episode 4
19 November 2023
Den desperate hævn
Season 1
Episode 5
26 November 2023
Angrebet
Season 1
Episode 6
3 December 2023
