Parmskie fialki season 1
Parmskie fialki
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
8 December 2023
Production year
2023
Number of episodes
4
Runtime
3 hours 20 minutes
Series rating
0.0
0
vote
8.4
IMDb
"Parmskie fialki" season 1 list of episodes.
Season 1
Season 1
Серия 1
Season 1
Episode 1
8 December 2023
Серия 2
Season 1
Episode 2
8 December 2023
Серия 3
Season 1
Episode 3
8 December 2023
Серия 4
Season 1
Episode 4
8 December 2023
TV series release schedule
