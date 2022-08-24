Menu
The Investigator season 1
The Investigator
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
24 August 2022
Production year
2022
Number of episodes
49
Runtime
36 hours 45 minutes
Series rating
0.0
0
vote
6.6
IMDb
"The Investigator" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
24 August 2022
Episode 2
Season 1
Episode 2
24 August 2022
Episode 3
Season 1
Episode 3
25 August 2022
Episode 4
Season 1
Episode 4
25 August 2022
Episode 5
Season 1
Episode 5
26 August 2022
Episode 6
Season 1
Episode 6
27 August 2022
Episode 7
Season 1
Episode 7
28 August 2022
Episode 8
Season 1
Episode 8
28 August 2022
Episode 9
Season 1
Episode 9
29 August 2022
Episode 10
Season 1
Episode 10
30 August 2022
Episode 11
Season 1
Episode 11
30 August 2022
Episode 12
Season 1
Episode 12
31 August 2022
Episode 13
Season 1
Episode 13
31 August 2022
Episode 14
Season 1
Episode 14
1 September 2022
Episode 15
Season 1
Episode 15
1 September 2022
Episode 16
Season 1
Episode 16
2 September 2022
Episode 17
Season 1
Episode 17
3 September 2022
Episode 18
Season 1
Episode 18
4 September 2022
Episode 19
Season 1
Episode 19
4 September 2022
Episode 20
Season 1
Episode 20
5 September 2022
Episode 21
Season 1
Episode 21
6 September 2022
Episode 22
Season 1
Episode 22
6 September 2022
Episode 23
Season 1
Episode 23
7 September 2022
Episode 24
Season 1
Episode 24
7 September 2022
Episode 25
Season 1
Episode 25
8 September 2022
Episode 26
Season 1
Episode 26
8 September 2022
Episode 27
Season 1
Episode 27
9 September 2022
Episode 28
Season 1
Episode 28
10 September 2022
Episode 29
Season 1
Episode 29
11 September 2022
Episode 30
Season 1
Episode 30
11 September 2022
Episode 31
Season 1
Episode 31
12 September 2022
Episode 32
Season 1
Episode 32
13 September 2022
Episode 33
Season 1
Episode 33
13 September 2022
Episode 34
Season 1
Episode 34
14 September 2022
Episode 35
Season 1
Episode 35
14 September 2022
Episode 36
Season 1
Episode 36
15 September 2022
Episode 37
Season 1
Episode 37
15 September 2022
Episode 38
Season 1
Episode 38
16 September 2022
Episode 39
Season 1
Episode 39
17 September 2022
Episode 40
Season 1
Episode 40
18 September 2022
Episode 41
Season 1
Episode 41
18 September 2022
Episode 42
Season 1
Episode 42
19 September 2022
Episode 43
Season 1
Episode 43
20 September 2022
Episode 44
Season 1
Episode 44
20 September 2022
Episode 45
Season 1
Episode 45
21 September 2022
Episode 46
Season 1
Episode 46
22 September 2022
Episode 47
Season 1
Episode 47
23 September 2022
Episode 48
Season 1
Episode 48
24 September 2022
Episode 49
Season 1
Episode 49
25 September 2022
TV series release schedule
