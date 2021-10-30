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Chimera season 1 watch online

Chimera season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chimera Seasons Season 1
Chimera
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Chimera" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 October 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 November 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 November 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 November 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 November 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 November 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 November 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 November 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 November 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
4 December 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
5 December 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
11 December 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 December 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
18 December 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
19 December 2021
TV series release schedule
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