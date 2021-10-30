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Chimera season 1 watch online
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Chimera
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Season 1
Chimera
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
30 October 2021
Production year
2021
Number of episodes
16
Runtime
17 hours 20 minutes
Series rating
7.3
Rate
12
votes
7.5
IMDb
"Chimera" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
30 October 2021
Episode 2
Season 1
Episode 2
31 October 2021
Episode 3
Season 1
Episode 3
6 November 2021
Episode 4
Season 1
Episode 4
7 November 2021
Episode 5
Season 1
Episode 5
13 November 2021
Episode 6
Season 1
Episode 6
14 November 2021
Episode 7
Season 1
Episode 7
20 November 2021
Episode 8
Season 1
Episode 8
21 November 2021
Episode 9
Season 1
Episode 9
27 November 2021
Episode 10
Season 1
Episode 10
28 November 2021
Episode 11
Season 1
Episode 11
4 December 2021
Episode 12
Season 1
Episode 12
5 December 2021
Episode 13
Season 1
Episode 13
11 December 2021
Episode 14
Season 1
Episode 14
12 December 2021
Episode 15
Season 1
Episode 15
18 December 2021
Episode 16
Season 1
Episode 16
19 December 2021
TV series release schedule
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