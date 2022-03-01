Menu
My Love and Stars season 1 watch online

My Love and Stars season 1 poster
Kinoafisha TV Shows My Love and Stars Seasons Season 1
My Love and Stars 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"My Love and Stars" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Моя любовь и звезды» разворачивается романтическая любовь между талантливейшим музыкантом, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и бывшей прославленной актрисой, ставшей его помощницей. Молодая кинозвезда Синь Чэнь вынуждена проститься со своей актерской карьерой. Теперь она работает на одаренного музыканта. Поначалу герои не сходятся характерами, много конфликтуют между собой и выясняют отношения. Однако им придется учиться принимать друг друга, чтобы добиться успеха и обрести настоящее счастье. Не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"My Love and Stars" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
1 March 2022
Episode 2
1 March 2022
Episode 3
1 March 2022
Episode 4
1 March 2022
Episode 5
1 March 2022
Episode 6
1 March 2022
Episode 7
2 March 2022
Episode 8
2 March 2022
Episode 9
3 March 2022
Episode 10
8 March 2022
Episode 11
8 March 2022
Episode 12
9 March 2022
Episode 13
9 March 2022
Episode 14
10 March 2022
Episode 15
15 March 2022
Episode 16
15 March 2022
Episode 17
16 March 2022
Episode 18
16 March 2022
Episode 19
17 March 2022
Episode 20
22 March 2022
Episode 21
22 March 2022
Episode 22
23 March 2022
Episode 23
23 March 2022
Episode 24
24 March 2022
