В 1-м сезоне сериала «Моя любовь и звезды» разворачивается романтическая любовь между талантливейшим музыкантом, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и бывшей прославленной актрисой, ставшей его помощницей. Молодая кинозвезда Синь Чэнь вынуждена проститься со своей актерской карьерой. Теперь она работает на одаренного музыканта. Поначалу герои не сходятся характерами, много конфликтуют между собой и выясняют отношения. Однако им придется учиться принимать друг друга, чтобы добиться успеха и обрести настоящее счастье. Не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни.