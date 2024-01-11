В 1-м сезоне сериала «Мальчик глотает Вселенную» главным действующим лицом становится мальчик, который всегда опережал свое развитие. Он вырос в неблагоприятной среде, но всегда мечтал вырваться на свободу из привычных реалий. Илай твердо намерен стать хорошим человеком, развиваться и впоследствии сделать карьеру в журналистике. Илай готов на все, чтобы обеспечить себе будущее и оказать помощь родным, но для реализации задуманного ему предстоит столкнуться с нападками в школе и на улицах, где промышляют преступные группировки и наркоторговцы. Однажды один из наркоторговцев разрушает их семью.