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Boy Swallows Universe 2024, season 1

Boy Swallows Universe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Boy Swallows Universe Seasons Season 1
Boy Swallows Universe
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 46 minutes
"Boy Swallows Universe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мальчик глотает Вселенную» главным действующим лицом становится мальчик, который всегда опережал свое развитие. Он вырос в неблагоприятной среде, но всегда мечтал вырваться на свободу из привычных реалий. Илай твердо намерен стать хорошим человеком, развиваться и впоследствии сделать карьеру в журналистике. Илай готов на все, чтобы обеспечить себе будущее и оказать помощь родным, но для реализации задуманного ему предстоит столкнуться с нападками в школе и на улицах, где промышляют преступные группировки и наркоторговцы. Однажды один из наркоторговцев разрушает их семью.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"Boy Swallows Universe" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Boy Smells Rat
Season 1 Episode 1
11 January 2024
Boy Gets Chop
Season 1 Episode 2
11 January 2024
Run Boy Run
Season 1 Episode 3
11 January 2024
Boy Loses Dad
Season 1 Episode 4
11 January 2024
Boy Takes Flight
Season 1 Episode 5
11 January 2024
Boy Seeks Work
Season 1 Episode 6
11 January 2024
Boy Meets End
Season 1 Episode 7
11 January 2024
TV series release schedule
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