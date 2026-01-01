Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Doll Factory Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Doll Factory

  • College Green, Dublin, Ireland

Iconic scenes & Locations

location
Dublin, Ireland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Museum Building & the Physics Lecture Theatre
Trinity College Dublin, Grafton St, College Green, Dublin, Ireland
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more