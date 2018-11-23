В 1-м сезоне сериала «Небесный замок» действие разворачивается в мире красивой и яркой жизни – за стенами престижного жилого комплекса для самых богатых и уважаемых семей Кореи. В домах «Небесного замка» живут только настоящие богатеи, которые кичатся своим происхождением и положением в обществе. Быт здесь кажется размеренным и лишенным любых забот: представители мужского пола в дорогих костюмах каждый день отправляются в роскошные офисы на авто с личным водителем, а их супруги остаются воспитывать наследников. Но неожиданная трагедия в одном из таких семейств переворачивает судьбы всех жителей «Замка».