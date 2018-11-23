Menu
Sky Castle season 1 watch online

Sky Castle season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sky Castle Seasons Season 1
Sky Castle 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Sky Castle" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Небесный замок» действие разворачивается в мире красивой и яркой жизни – за стенами престижного жилого комплекса для самых богатых и уважаемых семей Кореи. В домах «Небесного замка» живут только настоящие богатеи, которые кичатся своим происхождением и положением в обществе. Быт здесь кажется размеренным и лишенным любых забот: представители мужского пола в дорогих костюмах каждый день отправляются в роскошные офисы на авто с личным водителем, а их супруги остаются воспитывать наследников. Но неожиданная трагедия в одном из таких семейств переворачивает судьбы всех жителей «Замка».

Series rating

8.3
Rate 13 votes
8.5 IMDb

"Sky Castle" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 November 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 November 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 November 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 December 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 December 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 December 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 December 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 December 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 December 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 December 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 December 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 December 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
4 January 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 January 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
11 January 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
12 January 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
18 January 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
19 January 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
26 January 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
1 February 2019
