Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Soosanghan pateuneo season 1 watch online

Soosanghan pateuneo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Soosanghan pateuneo Seasons Season 1
Soosanghan pateuneo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 40
Runtime 20 hours 0 minute
"Soosanghan pateuneo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подозрительный партнер» молодой стажерке из юридической фирмы сильно не везет. В один и тот же день Бон-хи умудряется влипнуть в сексуальный скандал и расстаться с парнем. Сперва она принимает случайного соседа по вагону в метро за извращенца и попадает в нелепую ситуацию, а потом застает своего избранника с другой. Чтобы отомстить, она решает переспать с первым встречным мужчиной… но им оказывается тот самый мужчина, которому она с утра ни за что влепила пощечину. Девушка приглашает Чи-ука выпить по бокалу вина, а наутро просыпается в его постели. В довершение ко всему выясняется, что он еще и ее новый начальник.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

"Soosanghan pateuneo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 May 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 May 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 May 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 May 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 May 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 May 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 May 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 May 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 May 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 May 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 May 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 May 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
31 May 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
31 May 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
1 June 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
1 June 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
7 June 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
7 June 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
8 June 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
8 June 2017
Episode 21
Season 1 Episode 21
14 June 2017
Episode 22
Season 1 Episode 22
14 June 2017
Episode 23
Season 1 Episode 23
15 June 2017
Episode 24
Season 1 Episode 24
15 June 2017
Episode 25
Season 1 Episode 25
21 June 2017
Episode 26
Season 1 Episode 26
21 June 2017
Episode 27
Season 1 Episode 27
22 June 2017
Episode 28
Season 1 Episode 28
22 June 2017
Episode 29
Season 1 Episode 29
28 June 2017
Episode 30
Season 1 Episode 30
28 June 2017
Episode 31
Season 1 Episode 31
29 June 2017
Episode 32
Season 1 Episode 32
29 June 2017
Episode 33
Season 1 Episode 33
5 July 2017
Episode 34
Season 1 Episode 34
5 July 2017
Episode 35
Season 1 Episode 35
6 July 2017
Episode 36
Season 1 Episode 36
6 July 2017
Episode 37
Season 1 Episode 37
12 July 2017
Episode 38
Season 1 Episode 38
12 July 2017
Episode 39
Season 1 Episode 39
13 July 2017
Episode 40
Season 1 Episode 40
13 July 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more