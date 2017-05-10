В 1-м сезоне сериала «Подозрительный партнер» молодой стажерке из юридической фирмы сильно не везет. В один и тот же день Бон-хи умудряется влипнуть в сексуальный скандал и расстаться с парнем. Сперва она принимает случайного соседа по вагону в метро за извращенца и попадает в нелепую ситуацию, а потом застает своего избранника с другой. Чтобы отомстить, она решает переспать с первым встречным мужчиной… но им оказывается тот самый мужчина, которому она с утра ни за что влепила пощечину. Девушка приглашает Чи-ука выпить по бокалу вина, а наутро просыпается в его постели. В довершение ко всему выясняется, что он еще и ее новый начальник.