Strange Evidence 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 13 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute

Series rating

4.5
Rate 13 votes
4.7 IMDb

"Strange Evidence" season 3 list of episodes.

Alien Armageddon Conspiracy
Season 3 Episode 1
13 June 2019
Stargate in the Jungle
Season 3 Episode 2
20 June 2019
The Devil's Mutant
Season 3 Episode 3
27 June 2019
Secrets of the Himalaya Alien
Season 3 Episode 4
11 July 2019
Doomsday Volcano NYC
Season 3 Episode 5
18 July 2019
The Skinwalker Awakens
Season 3 Episode 6
25 July 2019
Return of the Witch
Season 3 Episode 7
1 August 2019
Alien in the Abyss
Season 3 Episode 8
7 August 2019
It Came from the Fog
Season 3 Episode 9
13 August 2019
Curse of Poltergeist Hill
Season 3 Episode 10
20 August 2019
