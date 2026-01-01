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Kinoafisha TV Shows The Pacific Awards

"The Pacific" updates

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Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
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