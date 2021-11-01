В 1-м сезоне сериала «Три куруша» в городе происходит очередное преступление. Серийный убийца расправляется со своими жертвами и оставляет на месте происшествия три куруша. Сотрудники правоохранительных органов задерживают лидера мафиозной организации Картала, который владеет игорным заведением. История района, где проживает Картал со своей семьей, а также загадочная связь Картала и серийного преступник Ирфана являются связующим звеном в этой истории. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться своенравному и безрассудному сотруднику уголовного розыска Эфе.