Üç Kuruş season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Üç Kuruş Seasons Season 1

Üç Kuruş 16+
Season premiere 1 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 28
Runtime 56 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Три куруша» в городе происходит очередное преступление. Серийный убийца расправляется со своими жертвами и оставляет на месте происшествия три куруша. Сотрудники правоохранительных органов задерживают лидера мафиозной организации Картала, который владеет игорным заведением. История района, где проживает Картал со своей семьей, а также загадочная связь Картала и серийного преступник Ирфана являются связующим звеном в этой истории. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться своенравному и безрассудному сотруднику уголовного розыска Эфе.

6.7 IMDb
Episode 1
1 November 2021
Episode 2
8 November 2021
Episode 3
15 November 2021
Episode 4
22 November 2021
Episode 5
29 November 2021
Episode 6
6 December 2021
Episode 7
13 December 2021
Episode 8
20 December 2021
Episode 9
27 December 2021
Episode 10
17 January 2022
Episode 11
24 January 2022
Episode 12
31 January 2022
Episode 13
7 February 2022
Episode 14
14 February 2022
Episode 15
21 February 2022
Episode 16
28 February 2022
Episode 17
7 March 2022
Episode 18
14 March 2022
Episode 19
21 March 2022
Episode 20
28 March 2022
Episode 21
4 April 2022
Episode 22
11 April 2022
Episode 23
18 April 2022
Episode 24
25 April 2022
Episode 25
9 May 2022
Episode 26
16 May 2022
Episode 27
23 May 2022
Episode 28
30 May 2022
