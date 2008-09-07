Menu
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Entourage
Seasons
Season 5
Entourage
18+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
7 September 2008
Production year
2008
Number of episodes
12
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
0.0
8.4
IMDb
"Entourage" season 5 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Fantasy Island
Season 5
Episode 1
7 September 2008
Unlike a Virgin
Season 5
Episode 2
14 September 2008
The All Out Fall Out
Season 5
Episode 3
21 September 2008
Fire Sale
Season 5
Episode 4
28 September 2008
Tree Trippers
Season 5
Episode 5
5 October 2008
ReDOMption
Season 5
Episode 6
12 October 2008
Gotta Look Up to Get Down
Season 5
Episode 7
19 October 2008
First Class Jerk
Season 5
Episode 8
26 October 2008
Pie
Season 5
Episode 9
2 November 2008
Seth Green Day
Season 5
Episode 10
9 November 2008
Play'n with Fire
Season 5
Episode 11
16 November 2008
Return to Queens Boulevard
Season 5
Episode 12
23 November 2008
