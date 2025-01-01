Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shōgun 1980, season 1

Shōgun season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shōgun Seasons Season 1

Shōgun 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 1980
Production year 1980
Number of episodes 5
Runtime 10 hours 0 minute
"Shōgun" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сегун» события разворачиваются в XVI веке, в эпоху великих путешествий и географических открытий. Английское судно подходит к берегам Японии, но в чужих водах терпит крушение. Выживают далеко не все, но среди спасенных оказывается юный лоцман Джон Блэкторн. Он попадает в плен к могущественному японскому князю Торанаги. Тот сразу останавливает свой взгляд именно на этом пленнике. Джон отличается отменным британским образованием, он знает географию, математику и военное дело. Поэтому Торанаги оставляет его в своем дворце, позволяя изучать удивительные восточные нравы и обычаи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Shōgun" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 September 1980
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 September 1980
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 September 1980
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 September 1980
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 September 1980
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more