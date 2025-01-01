В 1-м сезоне сериала «Сегун» события разворачиваются в XVI веке, в эпоху великих путешествий и географических открытий. Английское судно подходит к берегам Японии, но в чужих водах терпит крушение. Выживают далеко не все, но среди спасенных оказывается юный лоцман Джон Блэкторн. Он попадает в плен к могущественному японскому князю Торанаги. Тот сразу останавливает свой взгляд именно на этом пленнике. Джон отличается отменным британским образованием, он знает географию, математику и военное дело. Поэтому Торанаги оставляет его в своем дворце, позволяя изучать удивительные восточные нравы и обычаи.