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Kinoafisha TV Shows Luck Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Luck

  • Los Angeles, California, USA
  • Arcadia, California, USA
  • California, USA
  • USA

Iconic scenes & Locations

race track and parking lot
Santa Anita Park & Racetrack - 285 West Huntington Drive, Arcadia, California, USA
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Filming Dates

  • April 2010
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