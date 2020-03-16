В 1-м сезоне сериала «Заговор против Америки» действие разворачивается в 1940-е годы. Чарльз Линдберг – летчик, который известен своими изоляционистскими взглядами. Он выдвигает свою кандидатуру на пост президента США и выигрывает выборы. Страна готовится к большим переменам. Под влиянием нового главы государства в народе набирает популярность антисемитизм. Линдберг неоднократно выступает с заявлениями, дискредитирующими евреев, и обвиняет их в попытке разрушить отношения Америки и Германии. Из-за влияния его речей на умы человечества жизнь обычных евреев постепенно разрушается.