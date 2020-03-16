Menu
The Plot Against America season 1 watch online

The Plot Against America season 1 poster
The Plot Against America 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Plot Against America" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Заговор против Америки» действие разворачивается в 1940-е годы. Чарльз Линдберг – летчик, который известен своими изоляционистскими взглядами. Он выдвигает свою кандидатуру на пост президента США и выигрывает выборы. Страна готовится к большим переменам. Под влиянием нового главы государства в народе набирает популярность антисемитизм. Линдберг неоднократно выступает с заявлениями, дискредитирующими евреев, и обвиняет их в попытке разрушить отношения Америки и Германии. Из-за влияния его речей на умы человечества жизнь обычных евреев постепенно разрушается.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"The Plot Against America" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
16 March 2020
Part 2
Season 1 Episode 2
23 March 2020
Part 3
Season 1 Episode 3
30 March 2020
Part 4
Season 1 Episode 4
6 April 2020
Part 5
Season 1 Episode 5
13 April 2020
Part 6
Season 1 Episode 6
20 April 2020
