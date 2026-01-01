Golden Globes, USA 2015
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or a Special
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Winner
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Nominee
 Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
Venice Film Festival 2014
Silver Mouse
Winner
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
