В 1-м сезоне сериала «Госпожа» Марусю планируют уволить из социальной службы за то, что она хочет помочь невыгодным подопечным. Придя на очередную проверку, девушка понимает, что оказалась в борделе. Тем временем мама Маруси вновь проигрывает в ставках, а в двери ее квартиры ломятся коллекторы. Чтобы помочь матери расплатиться с многочисленными долгами, сексуально и морально закрепощенной Марусе предстоит познакомиться с миром ролевых игр. Это внезапно помогает девушке взять власть в свои руки не только в постели, но и в жизни. Маруся учится отстаивать себя и бороться за свое место под солнцем.