Gospozha season 1 watch online

Gospozha season 1 poster
Gospozha 18+
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Gospozha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Госпожа» Марусю планируют уволить из социальной службы за то, что она хочет помочь невыгодным подопечным. Придя на очередную проверку, девушка понимает, что оказалась в борделе. Тем временем мама Маруси вновь проигрывает в ставках, а в двери ее квартиры ломятся коллекторы. Чтобы помочь матери расплатиться с многочисленными долгами, сексуально и морально закрепощенной Марусе предстоит познакомиться с миром ролевых игр. Это внезапно помогает девушке взять власть в свои руки не только в постели, но и в жизни. Маруся учится отстаивать себя и бороться за свое место под солнцем.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.7 IMDb
"Gospozha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 November 2023
