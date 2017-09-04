В 1-м сезоне сериала «Черная кровь» повествуется о сестрах Котовых, живущих в деревне. Девушки отлично ладят друг с другом, но их близкие отношения резко портятся, когда на горизонте появляется Вячеслав. Молодой человек покоряет сразу обеих, Ирину и Ольгу, однако взаимностью он отвечает только Ире. Между родственницами разворачивается настоящая борьба. В погоне за личным счастьем Оля готова пойти против сестры. Она идет к гадалке Глафире, которая обещает помочь с приворотом. В руках у девушки оказывается заветное колдовское зелье, вот только его использование грозит большими несчастьями для всего рода. Готова ли она рискнуть всем ради мимолетного увлечения?