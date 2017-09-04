Menu
Chernaya krov 2017, season 1

Chernaya krov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chernaya krov Seasons Season 1

Chernaya krov 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 52 minutes
"Chernaya krov" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черная кровь» повествуется о сестрах Котовых, живущих в деревне. Девушки отлично ладят друг с другом, но их близкие отношения резко портятся, когда на горизонте появляется Вячеслав. Молодой человек покоряет сразу обеих, Ирину и Ольгу, однако взаимностью он отвечает только Ире. Между родственницами разворачивается настоящая борьба. В погоне за личным счастьем Оля готова пойти против сестры. Она идет к гадалке Глафире, которая обещает помочь с приворотом. В руках у девушки оказывается заветное колдовское зелье, вот только его использование грозит большими несчастьями для всего рода. Готова ли она рискнуть всем ради мимолетного увлечения?

5.2 IMDb
"Chernaya krov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
4 September 2017
Серия 02
Season 1 Episode 2
4 September 2017
Серия 03
Season 1 Episode 3
5 September 2017
Серия 04
Season 1 Episode 4
5 September 2017
Серия 05
Season 1 Episode 5
6 September 2017
Серия 06
Season 1 Episode 6
6 September 2017
Серия 07
Season 1 Episode 7
7 September 2017
Серия 08
Season 1 Episode 8
7 September 2017
Серия 09
Season 1 Episode 9
11 September 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 September 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 September 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 September 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 September 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 September 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
14 September 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 September 2017
TV series release schedule
