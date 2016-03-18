В 1-м сезоне сериала «Мой ужасный босс» события разворачиваются в офисе крупнейшей в Южной Корее косметической фирмы. Коллективом руководит самая молодая девушка-директор в истории компании – целенаправленная и самоуверенная Ук Та-джон. Это настоящая мегера, готовая на все ради карьерного роста и хорошей прибыли. Кроме того, к своим довольно немногочисленным годам она успела уже трижды выйти замуж и развестись, так как ни один мужчина не смог ее вытерпеть. В той же фирме работает скромный менеджер Нам Джон-ги – добрейший и отзывчивый человек, страдающий от собственной скромности и до смерти боящийся Та-джон.