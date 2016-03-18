Menu
Bad Tempered Grown-ups season 1 watch online

Bad Tempered Grown-ups
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мой ужасный босс» события разворачиваются в офисе крупнейшей в Южной Корее косметической фирмы. Коллективом руководит самая молодая девушка-директор в истории компании – целенаправленная и самоуверенная Ук Та-джон. Это настоящая мегера, готовая на все ради карьерного роста и хорошей прибыли. Кроме того, к своим довольно немногочисленным годам она успела уже трижды выйти замуж и развестись, так как ни один мужчина не смог ее вытерпеть. В той же фирме работает скромный менеджер Нам Джон-ги – добрейший и отзывчивый человек, страдающий от собственной скромности и до смерти боящийся Та-джон.

7.1
7.2 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
18 March 2016
Episode 2
19 March 2016
Episode 3
25 March 2016
Episode 4
26 March 2016
Episode 5
1 April 2016
Episode 6
2 April 2016
Episode 7
8 April 2016
Episode 8
9 April 2016
Episode 9
15 April 2016
Episode 10
16 April 2016
Episode 11
22 April 2016
Episode 12
23 April 2016
Episode 13
29 April 2016
Episode 14
30 April 2016
Episode 15
6 May 2016
Episode 16
7 May 2016
