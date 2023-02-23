Во 2-м сезоне сериала «Степь» молодая отважная девушка по имени Севда становится новой напарницей опытного сотрудника правоохранительных органов. Однажды они принимаются за расследование обыкновенного, на первый взгляд, убийства. Однако все оказалось гораздо более сложно и запутанно, чем поначалу казалось главным героям. Серия жестоких убийств происходит после того, как небольшой турецкий банк сообщил о своем банкротстве. Детективы шаг за шагом продвигаются к разгадке этого запутанного дела. На пути их жизнь несколько раз подвергается серьезной опасности, но Севда и ее старший коллега не сдаются.