Cristóbal Balenciaga 2024, season 1

Cristóbal Balenciaga
Season premiere 19 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute

7.4 IMDb
"Cristóbal Balenciaga" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Cuestión de estilo
Season 1 Episode 1
19 January 2024
La ocupación
Season 1 Episode 2
19 January 2024
Un rival para Balenciaga
Season 1 Episode 3
19 January 2024
Réplicas
Season 1 Episode 4
19 January 2024
Vestir a una reina
Season 1 Episode 5
19 January 2024
Balenciaga soy yo
Season 1 Episode 6
19 January 2024
TV series release schedule
