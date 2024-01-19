Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Cristóbal Balenciaga 2024, season 1
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Cristóbal Balenciaga
Seasons
Season 1
Cristóbal Balenciaga
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
19 January 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
1
vote
7.4
IMDb
Write review
"Cristóbal Balenciaga" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Cuestión de estilo
Season 1
Episode 1
19 January 2024
La ocupación
Season 1
Episode 2
19 January 2024
Un rival para Balenciaga
Season 1
Episode 3
19 January 2024
Réplicas
Season 1
Episode 4
19 January 2024
Vestir a una reina
Season 1
Episode 5
19 January 2024
Balenciaga soy yo
Season 1
Episode 6
19 January 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree