В 1-м сезоне сериала «Существо из Кенсона» в конце Второй мировой войны в Кенсоне владелец антикварной лавки Чан Тхэ-сан сталкивается с серьезными проблемами. Местный полицай пытается найти свою исчезнувшую любовницу и привлекает к этому делу Чан Тхэ-сана, угрожая, что отправит его на фронт, если тот не поможет ему. Внезапно в городе появляются отец и дочь, которые десять лет ищут жену и мать. Чан Тхэ-сан обращается к ним. Поиски ведут в военный госпиталь, где японцы втайне проводят чудовищные опыты на людях.