Gyeongseong Creature 2023, season 1

Season premiere 22 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 20 minutes
"Gyeongseong Creature" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Существо из Кенсона» в конце Второй мировой войны в Кенсоне владелец антикварной лавки Чан Тхэ-сан сталкивается с серьезными проблемами. Местный полицай пытается найти свою исчезнувшую любовницу и привлекает к этому делу Чан Тхэ-сана, угрожая, что отправит его на фронт, если тот не поможет ему. Внезапно в городе появляются отец и дочь, которые десять лет ищут жену и мать. Чан Тхэ-сан обращается к ним. Поиски ведут в военный госпиталь, где японцы втайне проводят чудовищные опыты на людях.

7.4 IMDb
Najin
Season 1 Episode 1
22 December 2023
Mother
Season 1 Episode 2
22 December 2023
Signal
Season 1 Episode 3
22 December 2023
Imprinting
Season 1 Episode 4
22 December 2023
Desperation
Season 1 Episode 5
22 December 2023
Chaos
Season 1 Episode 6
22 December 2023
Chase
Season 1 Episode 7
22 December 2023
Awakening
Season 1 Episode 8
5 January 2024
Atrocity
Season 1 Episode 9
5 January 2024
Tear
Season 1 Episode 10
5 January 2024
