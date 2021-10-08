Menu
Sagrada familia Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Sagrada familia

  • Melilla, Spain
  • Madrid, Spain

Filming Dates

  • 8 October 2021 - 13 December 2021
  • 21 November 2022 - 17 February 2023
