NCIS: Sydney 2023 - 2025, season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Season premiere
14 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 10 minutes
Series rating
0.0
Rate
1
vote
6.2
IMDb
Write review
NCIS: Sydney season 3 new episodes release schedule
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
TBA
Season 3
Episode 1
14 October 2025
Episode 2
Season 3
Episode 2
21 October 2025
Episode 3
Season 3
Episode 3
28 October 2025
Episode 4
Season 3
Episode 4
4 November 2025
Episode 5
Season 3
Episode 5
11 November 2025
Episode 6
Season 3
Episode 6
18 November 2025
Episode 7
Season 3
Episode 7
25 November 2025
Episode 8
Season 3
Episode 8
2 December 2025
Episode 9
Season 3
Episode 9
9 December 2025
Episode 10
Season 3
Episode 10
16 December 2025
TV series release schedule
