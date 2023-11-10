Menu
NCIS: Sydney 2023, season 1

NCIS: Sydney
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes

6.2 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Gone Fission
Season 1 Episode 1
10 November 2023
Snakes In the Grass
Season 1 Episode 2
17 November 2023
Brothers in Arms
Season 1 Episode 3
24 November 2023
Ghosted
Season 1 Episode 4
1 December 2023
Doggiecino Day Afternoon
Season 1 Episode 5
8 December 2023
Extraction
Season 1 Episode 6
15 December 2023
Bunker Down
Season 1 Episode 7
22 December 2023
Blonde Ambition
Season 1 Episode 8
29 December 2023
