Onmyoji 2023, season 1
Season 1
Onmyoji
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
28 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
13
Runtime
5 hours 51 minutes
Series rating
0.0
6.6
IMDb
Onmyoji List of episodes
Season 1
The Traveling Demon
Season 1
Episode 1
28 November 2023
The Head Minister
Season 1
Episode 2
28 November 2023
Ashiya Doman
Season 1
Episode 3
28 November 2023
A Rumor of Love
Season 1
Episode 4
28 November 2023
Are You Lovesick?
Season 1
Episode 5
28 November 2023
The Lady Who Loved Insects
Season 1
Episode 6
28 November 2023
Liveliness
Season 1
Episode 7
28 November 2023
The Fox's Child
Season 1
Episode 8
28 November 2023
A Contest of Magic at the Imperial Court
Season 1
Episode 9
28 November 2023
A Lost Curse
Season 1
Episode 10
28 November 2023
Metamorphosis
Season 1
Episode 11
28 November 2023
The Lord Taizan Ceremony
Season 1
Episode 12
28 November 2023
The Demon Within
Season 1
Episode 13
28 November 2023
