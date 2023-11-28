Menu
Onmyoji 2023, season 1

Onmyoji season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Onmyoji Seasons Season 1

Onmyoji
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 51 minutes

6.6 IMDb
Onmyoji List of episodes TV series release schedule
Season 1
The Traveling Demon
Season 1 Episode 1
28 November 2023
The Head Minister
Season 1 Episode 2
28 November 2023
Ashiya Doman
Season 1 Episode 3
28 November 2023
A Rumor of Love
Season 1 Episode 4
28 November 2023
Are You Lovesick?
Season 1 Episode 5
28 November 2023
The Lady Who Loved Insects
Season 1 Episode 6
28 November 2023
Liveliness
Season 1 Episode 7
28 November 2023
The Fox's Child
Season 1 Episode 8
28 November 2023
A Contest of Magic at the Imperial Court
Season 1 Episode 9
28 November 2023
A Lost Curse
Season 1 Episode 10
28 November 2023
Metamorphosis
Season 1 Episode 11
28 November 2023
The Lord Taizan Ceremony
Season 1 Episode 12
28 November 2023
The Demon Within
Season 1 Episode 13
28 November 2023
TV series release schedule
