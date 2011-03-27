Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mildred Pierce season 1 watch online

Mildred Pierce season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mildred Pierce Seasons Season 1
Mildred Pierce 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 March 2011
Production year 2011
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Mildred Pierce" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Милдред Пирс» в центре событий окажется среднестатистическая домохозяйка, живущая во времена Великой депрессии. Она с трудом терпит своего инфантильного мужа, который не упускает возможности изменить ей с первой встречной. Однажды Милдред принимает роковое решение и бросает его, оставшись с двумя дочками на руках. Поскольку надеяться больше не на кого, она берет жизнь в свои руки и занимает место официантки в непримечательном кафе. Девушка изо всех сил пытается стать счастливой и найти свою любовь, однако в погоне за личным благополучием она теряет одну из дочерей, что меняет ее жизнь навсегда.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Mildred Pierce" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
27 March 2011
Part 2
Season 1 Episode 2
27 March 2011
Part 3
Season 1 Episode 3
3 April 2011
Part 4
Season 1 Episode 4
10 April 2011
Part 5
Season 1 Episode 5
10 April 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more