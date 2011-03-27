В 1-м сезоне сериала «Милдред Пирс» в центре событий окажется среднестатистическая домохозяйка, живущая во времена Великой депрессии. Она с трудом терпит своего инфантильного мужа, который не упускает возможности изменить ей с первой встречной. Однажды Милдред принимает роковое решение и бросает его, оставшись с двумя дочками на руках. Поскольку надеяться больше не на кого, она берет жизнь в свои руки и занимает место официантки в непримечательном кафе. Девушка изо всех сил пытается стать счастливой и найти свою любовь, однако в погоне за личным благополучием она теряет одну из дочерей, что меняет ее жизнь навсегда.