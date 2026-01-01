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"Mildred Pierce" updates
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Golden Globes, USA 2012
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
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