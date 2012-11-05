Menu
Witness 2012, season 1

Witness season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Witness Seasons Season 1
Witness 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Witness" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Juarez
Season 1 Episode 1
5 November 2012
Libya
Season 1 Episode 2
12 November 2012
South Sudan
Season 1 Episode 3
19 November 2012
Rio
Season 1 Episode 4
26 November 2012
