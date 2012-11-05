Menu
Witness 2012, season 1
Witness
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 November 2012
Production year
2012
Number of episodes
4
Runtime
2 hours 0 minute
Series rating
7.4
13
votes
7.6
IMDb
"Witness" season 1 list of episodes.
Season 1
Juarez
Season 1
Episode 1
5 November 2012
Libya
Season 1
Episode 2
12 November 2012
South Sudan
Season 1
Episode 3
19 November 2012
Rio
Season 1
Episode 4
26 November 2012
