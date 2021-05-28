Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Parot
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
28 May 2021
Production year
2021
Number of episodes
10
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
5.6
IMDb
Write review
"Parot" season 1 list of episodes.
Season 1
La excarcelación
Season 1
Episode 1
28 May 2021
Otra vez juntos
Season 1
Episode 2
28 May 2021
Carnaval
Season 1
Episode 3
28 May 2021
El Traslado
Season 1
Episode 4
28 May 2021
Protestas
Season 1
Episode 5
28 May 2021
El zoo
Season 1
Episode 6
28 May 2021
La entrevista
Season 1
Episode 7
28 May 2021
El hayedo
Season 1
Episode 8
28 May 2021
Festival
Season 1
Episode 9
28 May 2021
Una foto contigo
Season 1
Episode 10
28 May 2021
