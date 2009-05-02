Menu
Jonas 2009 - 2010 season 1
Season 1
Jonas
6+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 May 2009
Production year
2009
Number of episodes
21
Runtime
7 hours 42 minutes
Series rating
5.4
Rate
20
votes
4.8
IMDb
"Jonas" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Wrong Song
Season 1
Episode 1
2 May 2009
Groovy Movies
Season 1
Episode 2
9 May 2009
Pizza Girl
Season 1
Episode 3
16 May 2009
Keeping It Real
Season 1
Episode 4
17 May 2009
Band's Best Friend
Season 1
Episode 5
7 June 2009
Chasing the Dream
Season 1
Episode 6
14 June 2009
Fashion Victim
Season 1
Episode 7
21 June 2009
That Ding You Do
Season 1
Episode 8
28 June 2009
Complete Repeat
Season 1
Episode 9
5 July 2009
Love Sick
Season 1
Episode 10
2 August 2009
Three Musketeers
Season 1
Episode 11
9 August 2009
Frantic Romantic
Season 1
Episode 12
16 August 2009
Detention
Season 1
Episode 13
23 August 2009
Karaoke Surprise
Season 1
Episode 14
6 September 2009
Home Not Alone
Season 1
Episode 15
20 September 2009
Forgetting Stella's Birthday
Season 1
Episode 16
27 September 2009
The Tale of the Haunted Firehouse
Season 1
Episode 17
11 October 2009
Double Date
Season 1
Episode 18
8 November 2009
Cold Shoulder
Season 1
Episode 19
6 December 2009
Beauty and the Beat
Season 1
Episode 20
24 January 2010
Exam Jam
Season 1
Episode 21
14 March 2010
TV series release schedule
