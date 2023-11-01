Menu
Black Cake 2023, season 1

Black Cake
Original title Season 1
Season premiere 1 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute

7.3
Rate 11 votes
7.3 IMDb

Black Cake List of episodes

Season 1
Covey
Season 1 Episode 1
1 November 2023
Coventina
Season 1 Episode 2
1 November 2023
Eleanor
Season 1 Episode 3
1 November 2023
Mrs. Bennett
Season 1 Episode 4
8 November 2023
Mother
Season 1 Episode 5
15 November 2023
Ma
Season 1 Episode 6
22 November 2023
Birth Mother
Season 1 Episode 7
29 November 2023
Nine Night
Season 1 Episode 8
6 December 2023
