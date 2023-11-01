Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Black Cake 2023, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Black Cake
Seasons
Season 1
Black Cake
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
11
votes
7.3
IMDb
Black Cake List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Covey
Season 1
Episode 1
1 November 2023
Coventina
Season 1
Episode 2
1 November 2023
Eleanor
Season 1
Episode 3
1 November 2023
Mrs. Bennett
Season 1
Episode 4
8 November 2023
Mother
Season 1
Episode 5
15 November 2023
Ma
Season 1
Episode 6
22 November 2023
Birth Mother
Season 1
Episode 7
29 November 2023
Nine Night
Season 1
Episode 8
6 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree