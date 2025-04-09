Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unicorn Academy 2023, season 3

Unicorn Academy season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Unicorn Academy Seasons Season 3
Unicorn Academy
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 9 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 1
Runtime 24 minutes

Series rating

6.5
Rate 17 votes
6.6 IMDb

Unicorn Academy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Legendary Summer
Season 3 Episode 1
9 April 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more