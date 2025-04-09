Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Unicorn Academy 2023, season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Unicorn Academy
Seasons
Season 3
Unicorn Academy
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
9 April 2025
Production year
2025
Number of episodes
1
Runtime
24 minutes
Series rating
6.5
Rate
17
votes
6.6
IMDb
Unicorn Academy List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Legendary Summer
Season 3
Episode 1
9 April 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree